Тільки коли існує об'єднуюча спільна ідея української національної незалежності, можемо говорити про існування української нації
В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Український плавець Романчук став чемпіоном Європи

16 грудня, 2017 - 09:37
Фото: OGO.ua

Українець Михайло Романчук виграв "золото" на чемпіонаті Європи з плавання на короткій у воді в Копенгагені.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець став першим у фіналі на 1500 метрів вільними стилем - він подолав дистанцію за 14 хвилин 14,59 секунди. Романчук на 8,34 секунди випередив срібного призера італійця Грегоріо Палтіньєрі. Бронзова медаль дісталася норвежцю Хенріку Крістіансену.

Раніше "срібло" у фіналі на 200 м на спині завоювала Дарина Зевіна.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...