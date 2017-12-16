В Австрії сформували коаліцію за участю ультраправої партії

16 грудня, 2017 - 09:58
У п'ятницю, 15 грудня, в Австрії було завершено формування коаліційного уряду за участю консервативної Австрійської народної партії і правопопулістської Австрійської партії свободи.
Деталі угоди будуть опубліковані в суботу, 16 грудня, передає Reuters.
"Ми можемо повідомити, що нам вдалося досягти бірюзово-блакитної угоди", - заявив лідер консерваторів Себастьян Курц.
20 жовтня президент Австрії Олександр Ван дер Беллен доручив лідеру консервативної АНП і главі МЗС Курц сформувати новий уряд.
Джерело: Новое время