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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

В Австрії сформували коаліцію за участю ультраправої партії

16 грудня, 2017 - 09:58
Фото Reuters

У п'ятницю, 15 грудня, в Австрії було завершено формування коаліційного уряду за участю консервативної Австрійської народної партії і правопопулістської Австрійської партії свободи.

Деталі угоди будуть опубліковані в суботу, 16 грудня, передає Reuters.

"Ми можемо повідомити, що нам вдалося досягти бірюзово-блакитної угоди", - заявив лідер консерваторів Себастьян Курц.

20 жовтня президент Австрії Олександр Ван дер Беллен доручив лідеру консервативної АНП і главі МЗС Курц сформувати новий уряд.

Джерело: Новое время
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