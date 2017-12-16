В Україні цьогоріч зафіксовано 4 смертельні випадки від захворювання на кір

Головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій заявив, що цього року в Україні було зафіксовано два випадки смерті в дітей і два випадки смерті в дорослих через захворювання на кір.

У коментарі Громадському радіо він зазначив, що лікарі прогнозували цей спалах, адже кір має підйоми захворюваності кожні 5-6 років.

"Можемо згадати 2001, 2005-2006. У 2006 році в нас захворіло більше 40 000 – це лише зареєстровані випадки, в 2012 році офіційно зареєстровано трохи більше 12 000. Минуло п’ять шість років – маємо підйом захворюваності", - розповів лікар.

За його словами, обов’язковою є вакцинація проти шести інфекційних захворювань, серед них і кір.

Також Лапій зазначив, що кір буде поширюватись і в наступному 2018 році.

"Ми будемо мати його і на початку 2018 року. Як буде в другій половині 2018 — зараз сказати рано. Все залежить від того, як будуть вакцинуватися діти. Але навчальний процес, який ми маємо в осінньо-зимовий, весняний період, буде сприяти тому, що вірус кору буде легко поширюватися від дитини до дитини і таким чином входити в сім’ю", - сказав він.