В Україні створили мобільний додаток для перевірки новорічних ялинок

16 грудня, 2017 - 21:45
Державне агентство лісових ресурсів створило мобільний додаток, який допоможе перевірити походження і легальність новорічної ялинки.
Для того, аби перевірити придбану ялинку, необхідно ввести номер із етикетки або бирки, яка прикріплена до ялинки, у мобільний додаток на телефоні, повідомляє прес-служба Держлісагентства.
Така етикетка містить індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини.
У випадку, якщо інформація відсутня – це може свідчити, про сумнівне походження ялинки.
Також перевірити походження ялинки можна на сайті: ukrforest.com.
Джерело: День