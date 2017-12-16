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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

В Україні створили мобільний додаток для перевірки новорічних ялинок

16 грудня, 2017 - 21:45
Фото з відкритих джерел

Державне агентство лісових ресурсів створило мобільний додаток, який допоможе перевірити походження і легальність новорічної ялинки.

Для того, аби перевірити придбану ялинку, необхідно ввести номер із етикетки або бирки, яка прикріплена до ялинки, у мобільний додаток на телефоні, повідомляє прес-служба Держлісагентства.

Така етикетка містить індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини.

У випадку, якщо інформація відсутня – це може свідчити, про сумнівне походження ялинки.

Також перевірити походження ялинки можна на сайті:  ukrforest.com.

Джерело: День
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