Вінниця вперше приймає чемпіонат України з бойового гопака

Понад 300 спортсменів з 20 команд, які представляють різні міста України, приїхали сьогодні до міста над Бугом, щоб позмагатися за першість у чемпіонаті України з бойового гопаку. Віковий діапазон бійців – від шести до сорока років. Серед головних претендентів на перемогу – господарі турніру – спортсмени Вінницької федерації бойового гопаку, яка представлена 27 бійцями.

«Бойовий гопак – це українське національне мистецтво, яке відтворене на основі елементів традиційного козацького бою, які спеціально були закодовані в танець козаками-характерними. Цей вид спорту має у своїй основі потужну патріотичну складову. Це не просто бойове мистецтво, а виховання молоді на прикладах лицарської звитяги, українських традицій та звичаїв, – коментує голова Вінницької федерації бойового гопака Руслан Дмитренко. – Щороку популярність цього виду бойового мистецтва зростає, удосконалюється і майстерність бійців, зокрема і серед наших спортсменів. Наприклад, 10-річний Артем Шевчук на минулих змаганнях здобув три призові місця і став золотим чемпіоном. Цього разу він також претендує на перемогу. Загалом вінницька збірна представлена у кількості 27 учасників і кожен заслуговує на призове місце».

Змагаються спортсмени у кількох категоріях: однотан – сольний виступ під музику, двотан – виступ двох учасників з підготовленою заздалегідь програмою, забава – безконтактний поєдинок та борня – поєдинок з неповним контактом. В останній категорії можуть брати участь бійці віком від 14 років, але за умови використання захисних елементів – шолому, капи та мушлі. Завдання кожного учасника якнайкраще продемонструвати техніку виконання технічних елементів бойового гопака, а ще – володіння ножами, шаблями, палицями, ціпами, булавою-довбнею, серпами та навіть бойовою косою. Оцінюють бійців поважні судді Всеукраїнської федерації бойового гопака на чолі із засновником цього виду спорту Володимиром Пилатом.

«У суддівській колегії представленні судді з різних міста. Сформовано три суддівські бригади по 5 осіб, які передуються між собою. Під час виступів оцінюють передусім якість виконання технічних елементів, рівень складності сувʼязів, різноманітність та рівномірність виконання елементів, чуття ритму гопака та лицедійство, – пояснює Володимир Пилат. – Для себе я вже відзначив кількох переможців, які наймовірніше займаються вже багато років. Для себе відзначив, що чим більша команда, чим частіше бійці беруть участь у змаганням, тим вищий рівень виконання бойового гопаку вони демонструють».

Турнір проходить на базі Вінницького державного педагогічного університету. Змагатимуться спортсмени упродовж двох днів. Сьогодні, 16 грудня, планують завершити півфінальні двобої, а завтра відбудеться фінал та нагородження. Вхід на турнір безкоштовний.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора