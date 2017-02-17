Бойовики забрали в ОБСЄ документи про відведення своєї техніки, - Хуг

Представник бойовиків Владислав Дейнего забрав документи щодо відведення важкої військової техніки у представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг на прес-конференції в окупованому Луганську. передає ЛІГА.net.

За словами Хуга, ОБСЄ не відмовлялася прийняти документи щодо відведення важких озброєнь.

"Ми не відмовлялися брати ці документи, Дейнего забрав їх з рук наших колег", - сказав Хуг.

Він додав, що Дейнего знає, що в місті є офіс ОБСЄ і може повернути їх в будь-який час.

"Наш офіс знаходиться тут, або він може зателефонувати і під'їдемо за ними", - додав Хуг.

Він додав, що спостерігачі місії не отримують повний доступ до місць зберігання озброєння в ОРДЛО.

Також він зазначив, що місія обговорює питання, які її турбують, конфіденційно, коментуючи зустріч з ватажками терористів.

Нагадаємо, що за день бойовики 32 рази обстріляли позиції сил АТО, загинув один український військовий.