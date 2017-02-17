Brexit може затягнутися більш ніж на 2 роки, - Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що вихід Великої Британії з Євросоюзу може затягнутися більш ніж на два роки.

Про це він заявив у кулуарах Міжнародної мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Reuters.

"Я не думаю, що ... ми досягнемо успіху протягом 24 місяців, щоб упорядкувати механізми для виходу Великої Британії з ЄС і (налагодженню) в цілому відносин між Великою Британією і Європейським континентом", - сказав Юнкер.

Так він прокоментував слова прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей стосовно того, що процес імплементації Brexit може тривати до двох років.

За словами голови Єврокомісії, Британії необхідно змінити щонайменше 20 тисяч законів, щоб вийти з блоку.

Водночас Юнкер додав, що Британія не має права укладати двосторонні торговельні угоди, поки вона не залишила Євросоюз.

Нагадаємо, раніше Юнкер заявив, що Велика Британія може розділити 27 членів Європейського Союзу в ході переговорів про вихід з ЄС, роблячи кожній країні різні обіцянки.