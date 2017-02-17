Цукерберг планує створити на базі Facebook інфраструктуру для розвитку глобального співтовариства

Марк Цукерберг має намір зайнятися розвитком соціальної інфраструктури для формування глобального співтовариства на базі заснованої ним соцмережі Facebook. Про це він написав у четвер, 16 лютого, у зверненні до користувачів.

"Зараз по всьому світу є люди, які залишилися за бортом глобалізації, і руху, що виступають за відхід від глобальних зв'язків", - констатував засновник Facebook. У зв'язку з цим Цукерберг хоче перейти від формату соцмережі для друзів і сім'ї до розвитку глобальної соціальної інфраструктури.

"У такі часи, як зараз, найважливіше, що ми в Facebook можемо зробити - це створити соціальну інфраструктуру, щоб дати людям можливість вибудувати глобальне співтовариство, яке працює для всіх нас", - підкреслив Цукерберг.

Він виділив п'ять основних напрямків - розвиток взаємної підтримки, забезпечення безпеки, інформованості, громадянської активності та залучення представників різних культур і поглядів.

Зокрема, говорячи про поширення інформації, Цукерберг висловив стурбованість з приводу "бульбашок фільтрів" (персоналізація пошуку і показу інформації, при якій користувач бачить тільки те, що йому подобається і відповідає його поглядам) і поширення фейковий новин.

На думку Цукерберга, проблемою є і те, що сенсаційні і прості повідомлення поширюються швидше за інших. "У гіршому випадку, відбувається спрощення важливих тем і їх гіперболізація до крайнощів", ​​- поскаржився глава соцмережі. Щоб обмежити поширення кричущих заголовків, Facebook вводить алгоритми з обліку, чи читав користувач статтю за посиланням, перш ніж їй поділитися. Ця обставина впливає на показ таких матеріалів в стрічці новин користувачів.

Крім того, Цукерберг зазначив, що Facebook розробив штучний інтелект, який повинен розпізнавати заборонений контент. Ця технологія почне частково застосовуватися вже в 2017 році.

У соціальній мережі Facebook зареєстровано близько 1,9 млрд активних користувачів.

Нагадаємо, Facebook вводить функцію взаємодопомоги під час стихійних лих.