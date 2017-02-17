Грібаускайте: Без США неможливо гарантувати безпеку Європи

Президент Литви Даля Грібаускайте наголошує, що без участі США неможливо гарантувати безпеку Європи.

Про це вона заявила під час дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Укрінформ.

Грібаускайте відзначила, зокрема, що заклики США збільшити інвестиції в безпеку своєчасні та поки що вона не бачить сигналів про зміну політики США відносно НАТО.

"Попередження про те, що ми маємо інвестувати більше самі зрозумілі та вчасні", – сказала президент Литви.

Вона наголосила на важливості присутності американських військових для безпеки в регіоні.

При цьому вона відзначила, що в будь якому випадку гарантування безпеки на європейському континенті без залучення США неможливе.

"Зрозуміло, що без американців ми не зробимо це самі, але ми маємо взяти на себе адекватну частину відповідальності. І це те, що ми зараз робимо", – підкреслила вона.

Грібаускайте також відзначила, що поки не бачить сигналів про зміну політики США у цьому питанні.

"Часткове виведення сил США з Європи було зроблене ще за попередньої адміністрації. Ця, навпаки, поки не зупиняє їх повернення.

У Польщі, у країнах Балтії ми бачимо велику присутність американських військових з технікою.

Поки зовсім немає знаків, що політика буде змінена. Навпаки ми очікуємо, що присутність та захист США на європейських кордонах з Росією буде лише збільшуватись", – додала вона.

Агресія Росії проти Україні, мілітаризація Калінінграда, ситуація в Сирії, на думку Грібаускайте дає європейським країнам розуміння, що питання безпеки стає серйозним пріорітетом.

"Але хоча ми будемо обговорювати фінансування оборони у ЄС та посилення кооперації в питаннях оборони між членами ЄС, але зрозуміло, що ми не можемо дублювати НАТО. Ми маємо максимально використати інституційні можливості НАТО", – резюмувала президент Литви.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп повністю підтримує НАТО.