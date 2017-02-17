Гройсман: До 2024 року можна ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду України до 2024 року.
"За правильного підходу до 2024 року ми вийдемо на бездефіцитний Пенсійний фонд", - сказав прем'єр під час відвідування виставки "Agro Animal Show 2017" у Києві в п'ятницю.
Також Гройсман зазначив, що уряд працює над проектом пенсійної реформи і має намір презентувати її найближчими місяцями.
Нагадаємо, 15 лютого віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко розповів, що питання підвищення пенсійного віку в Україні на сьогоднішній день зняте в уряді і в МВФ.
Джерело: Інтерфакс-Україна