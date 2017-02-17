Клімкін не очікує проривів від "нормандської" зустрічі міністрів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не очікує якихось проривів від призначеної на 18 лютого зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки".

Про це Клімкін заявив журналістам після прибуття на Мюнхенську конференцію з безпеки, повідомляє "Укрінформ".

"Якогось прориву від завтрашньої зустрічі не очікую", - сказав Клімкін.

Він зазначив, що в української сторони є пропозиції у сфері безпеки. Зокрема, це стосується доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території Донбасу, а також до кордону з Росією. До того ж, делегація має намір "послідовно тиснути на гуманітарний вимір".

Глава української дипломатії також планує підняти питання "дорожньої карти" врегулювання на Донбасі, про розробку якої було домовлено під час візиту до Берліна Петра Порошенка восени минулого року.

За словами Клімкіна, в української сторони є чітка логіка послідовності кроків і гарантій, яку глава МЗС Росії Сергій Лавров відмовився обговорювати на попередній зустрічі у "нормандському форматі".

Нагадаємо, що Порошенко обговорив з Тіллерсоном санкції проти РФ.