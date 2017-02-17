Меркель обіцяє збільшити оборонні витрати

Німеччина віддана зобов’язанню перед партнерами щодо збільшення витрат на оборону, однак не поспішатиме з досягненням показника у 2% від ВВП.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє ABC News.

"Німеччина усвідомлює свою відповідальність" - сказала вона, однак додала, що допомога на розвиток і попередження криз також важливі для глобальної безпеки.

За словами Меркель, Німеччина віддана своїй довгостроковій меті збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП до 2024 року.