На посаду керівника Львівського театру опери та балету претендують сім осіб

Невдовзі Львівський національний академічний театр опери і балету ім. Соломії Крушельницької матиме нового директора.

Згідно з інформацією, що її надала «Дню» завідувач інформаційного відділу театру Надія Труш, кандидують на місце очільника мистецької установи Роман Ковальчук (соліст опери Львівського театру опери і балету), Олег Петрик (соліст балету Львівського театру опери і балету), Орест Щудло (член правління ПАТ «Іскра»), Євген Лавренчук (постановник і продюсер), Олег Федик (артист оркестру Львівського театру опери і балету), Василь Вовкун (художній керівник Львівського театру опери і балету) та Олександр Драган (генеральний директор Хмельницької філармонії).

Докладну інформацію про кожного з кандидатів включно з мотиваційними листами можна прочитати на сайті Міністерства культури. Конкурсна комісія має визначитися з призначенням нового директора до 11 березня 2017 року.

Варто нагадати, що від 1998 року і донині посаду генерального директора театру обіймав Тадей Едер.

Сьогодні, 17 лютого, Тадею Євстаховичу виповнюється 74 роки. З цієї нагоди у театрі відбуваються урочистості. У програмі – концерт за участю хору, оркестру та солістів театру.

До 10 березня Тадей Едер виконує посадові обов’язки гендиректора. З 11-го офіційно припиняє трудову діяльність, бо виходить на пенсію.

Учора соціальними мережами почала поширюватися інформація про те, що колектив театру опери та балету ініціює проведення громадських слухань задля того, щоби процес обрання керівника став максимально прозорим та публічним, щоби ознайомити ширші кола культурно-мистецьких середовищ та сам колектив театру з кандидатами на посаду, щоби оприлюднити та висвітлити їхні програми, стратегії керівної роботи та діяльності. До процесу публічного обговорення запрошувалися кандидати на посаду гендиректора, працівники театру, представники громадських організацій, представники Львівської міської та обласної рад, також – обласної держадміністрації. Ішлося про те, що слухання призначені на 10.00 сьогодні, 17 лютого.

Згодом стало відомо, що обговорення перенесено на понеділок, 20 лютого. «Ми розуміємо, що не вплинемо на вибір комісії, але хочемо принаймні знати, які у претендентів програми розвитку театру», – говорять ініціатори обговорень.

Про подальший розвиток подій – у наступних числах «Дня».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів, фото автора