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На Тернопільщині вшановують пам'ять Патріарха Йосифа Сліпого

17 лютого, 2017 - 14:09
Фото Тамти ҐУҐУШВІЛІ

Сьогодні, 17 лютого, виповнюється 125 років від дня народження Верховного Архиєпископа УГКЦ Йосифа Сліпого. Цей Ювілей відзначається на Всеукраїнському рівні, згідно із постановою Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році». 16 лютого в Тернополі, біля Архикатедрального собору відбулося покладання квітів до пам’ятника Митрополита Йосифа Сліпого. У заході взяли участь військовослужбовці, представники громадськості, місцевої влади. Представники духовенства відслужили поминальну панахиду. 

«Патріарх Йосиф Сліпий - той, який любив Україну, той, який любив свій народ, той, який любив свою Церкву і молиться за нас» - зазначив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.  - «Він тут, у Тернополі, вчився у гімназії. Пізніше вступив у духовну семінарію. Після цього Митрополит Андрей Шептицький посилає його на студії до Інсбрука, потім до Риму. Пізніше Йосиф Сліпий стає священиком, згодом ректором семінарії і організовує Духовну академію у Львові. Коли почалося переслідування нашої церкви, він не зламався. Пережив 18 років каторги в тюрмах, на засланні. Йому пропонували бути московським митрополитом у Києві, але не зрадив свого народу. Йосиф Сліпий був вірним до кінця. За сприяння наших друзів в Європі, за сприяння Ватикану, після 18 років каторги його звільнили. Він повернувся до Італії. Йосиф Сліпий бажав жити зі своїм народом, але не дозволили. Перебуваючи у Римі, будує український університет. У його  заповіті зазначено, щоб його останки було перенесено до України». 

Додамо, 17 лютого з нагоди 125-річчя  у селі Заздрість Теребовлянського району відбудеться посвячення відновленого музейно-меморіального комплексу «Рідна хата» та відкриття нової музейної експозиції. Участь у цих заходах візьме Блаженніший Святослав Шевчук.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, Тернопіль

Джерело: День
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