На Закарпатті діє перший в Україні шкільний патруль

У п’ятницю, 17 лютого, в Коритнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів на Ужгородщині, яка прославилася на всю країну запуском першого в Україні шкільного патруля – «Children patrol police», відбулися правопросвітницькі заходи для учнів-старшокласників.

До школярів завітали працівники Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській області та Ужгородського місцевого центру. Причиною візиту стала тривожна ситуація навколо інтернет-гри «Блакитний кит», яка останнім часом набула широкого масштабу в Україні та, зокрема, на Закарпатті. Минулого тижня її жертвами стали учні Ужгородської гімназії, які «потрапили на гачок» маніпуляторів дитячими душами. Спілкуючись із старшокласниками, фахівці намагались з’ясувати, як багато знають діти про цю небезпечну гру та пояснити небезпеку, яку приховує ця, на перший погляд, невинна дитяча забава і порадити, як не стати жертвами смертельної гри.

Як виявилось, практично всі школярі добре знають не тільки про гру, але й про її правила та можливі наслідки. Вони охоче спілкувались на цю тему, запевняючи, що усвідомлюють загрозу, яку вона несе, і ніхто з них не бере участі в грі. Діана Данко, завуч з виховної роботи, каже, що школа може пишатися своїми учнями: «Ми виховуємо нову генерація патріотів та свідомих людей. А те, що в закладі запрацював шкільний патруль, додало усім тільки позитиву – школярі стали більш дисциплінованими, а патруль викликає повагу у дітей, і виховує своїм прикладом інших».

Представники шкільної патрульної поліції – дев’ятикласник Артур Петрунь, шестикласниці Крістіна Габду та Вікторія Юдик, які пройшли складний відбір, запевняють, що мріють у майбутньому стати поліцейськими. Нині основними функціями, покладеними на них, є сприяння правовій освіченості учнів загальноосвітніх шкіл, попередження злочинності в дитячому середовищі, контроль за дотриманням учнями шкільного розпорядку, заборона тютюнопаління та ін. Навколо цих юних одинадцяти патрульних нині в школі згуртовується молодь, а своєю поведінкою вони формують авторитет нової поліції.

Оксана ДУДАШ, Ужгород, для «Дня», фото автора