Порошенко нагородив учасників Революції гідності

Президент Петро Порошенко нагородив волонтерів та учасників Революції гідності орденами княгині Ольги III ступеня, "За заслуги" ІІІ ступеня та "За мужність" III ступеня.

Про це йдеться в указі на сайті Адміністрації президента.

Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджений волонтер з Тернопільської обл. Володимир Голоднюк, батько Героя Небестной сотні Устима Голоднюка. У цей час Володимир Голоднюк є керівником волонтерського штабу і допомагає бійцям АТО на передовій.

Також орден "За заслуги" отримав учасник Революції гідності Павло Кучер.

Орденами княгині Ольги нагороджені волонтер Тетяна Бондарчук та учасниці "Революції гідності" Наталя Лук'яненко та Наталія Павалакі. Ще 58 осіб були нагороджені орденом "За мужність" III ступеня, один з них, Ярослав Потапенко, посмертно.