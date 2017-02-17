Порошенко обговорив з Тіллерсоном санкції проти РФ

Президент України Петро Порошенко розповів в телефонній розмові з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном про останню ескалацію на Донбасі та порушення Росією Мінських домовленостей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Зі свого боку, Держсекретар США проінформував про результати зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн G-20 у Бонні і наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей", - написав Цеголко.

Вказується, що під час розмови двох президентів йшлося про протидію "триваючій російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, в тому числі з допомогою політики санкцій".