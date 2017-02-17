Порошенко принципово не збирається продавати "5 канал", - Стець

Президент України Петро Порошенко не хотів купувати телеканал "112 Україна", а "5 канал" він принципово не збирається продавати.

Про це міністр інформаційної політики Юрій Стець розповів в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Коли говорять, що "112-й" канал хоче купити Порошенко, це автоматично означає, що це неправда. Якби Порошенко хотів його купити, він би швидко це зробив. Про це повідомили б на наступний день. Якщо цю тему мусолять уже півтора року, вважайте, що вона нецікава вже ні Порошенку, ні комусь іншому", - сказав він.

Міністр припустив, що власниками телеканала є попередня влада.

"А точніше так звані младоінформатори. Чи можу я довести це юридично? Ні, тому що інакше був би вже в суді і доводив", - додав він.

Щодо телеканала NewsOne міністр зауважив: "Не думаю, що це повинні бути шалені гроші рівня Коломойського, Пінчука, Фірташа, Порошенка чи Ахметова. Вважаю, для утримання News One грошей потрібно менше, ніж для холдингу".

Стець розповів, що не рекомендував Порошенкові продати "5 канал".

"Розумів, що це неможливо. Для нього "5 канал" - це не бізнес, і ніколи таким не був. Для нього, як і для мене, це велика частина життя. Це мій соціум, мої друзі, близькі, моя дружина", - зазначив міністр.

Стець зазначив, що пропонував Порошенкові "віддати канал в управління редакційному колективу, менеджменту. Є низка причин, з яких цього не сталося. Але якби запитали мою думку, то я б спробував так зробити".

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