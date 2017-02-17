Посли країн G7 закликали припинити блокаду поставок вугілля на Донбасі

Посли країн Великої сімки закликали припинити блокування лінії зіткнення на Донбасі, а український уряд - провести необхідні реформи для гарантування енергетичної безпеки країни.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на поширену посольством Італії заяву послів.

"Уряду необхідно модернізувати заводи і провести важливі реформи для гарантування довгострокової безпеки енергопостачання країни", - йдеться в заяві.

Посли у своїй заяві також наголосили, що блокада транспортного сполучення загрожує енергетичній безпеці мільйонів громадян і закликали всі залучені до блокування поставок вугілля з неконтрольованих Києву районів Донецької та Луганської областей сторони розблокувати залізничні колії та автомобільні дороги для здійснення легальної торгівлі.

Також дипломати відзначили необхідність українській владі забезпечити прозору і законну систему поставок енергоресурсів, а також зміцнити впевненість суспільства в тому, що комунальні підприємства експлуатуються на благо суспільства.