Сьогодні в Україні почав діяти надзвичайний стан в енергетиці

Сьогодні в Україні, через блокаду Донбасу, набуває чинності розпорядження Камбіну про надзвичайні заходи в електроенергетиці, який буде діяти місяць.

"У зв’язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитної групи і з метою забезпечення надійної, стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникнення дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості про прийняття на ринку електричної енергії тимчасових надзвичайних заходів", — сказано в розпорядженні.

Рішення ухвалили через блокування вугілля антрацитної групи з Донбасу, аби забезпечити безперебійну роботу енергетичної системи.

Як повідомляють у КМУ, це допоможе збалансувати виробництво і споживання електроенергії.

За даними "Укренерго", нинішніх запасів антрациту вистачить для стабільної роботи енергосистеми на 40 діб.

У свою чергу, в уряді попередили про можливі "віялові" відключення електроенергії.

Нагадаємо, 15 лютого Кабінет міністрів України підтримав постанову про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України через блокаду на Донбасі.