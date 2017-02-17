Нічого випадкового не буває
Раїса Недашківська, українська акторка театру та кіно

Столтенберг: Рішення про збільшення витрат на оборону є спільним всіх країн-членів

17 лютого, 2017 - 15:11
Фото Reuters

Рішення про збільшення витрат на оборону було погоджено всіма країнами-членами НАТО, і це не вимога США до європейських країн.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед відкриттям Мюнхенської безпекової конференції, передає Європейська правда.

"Витрачати 2% ВВП на оборону - це не вимога США, це рішення всіх 28 членів Альянсу. Це те, що ми всі погодилися робити разом. Кілька країн вже досягли рівня у 2% витрат на оборону, вчора Румунія пообіцяла досягти такого рівня цього року. Це в інтересах Європи - збільшувати витрати на оборону. Це не вимога США для Європи", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також підкреслив, що він абсолютно впевнений, в тому, що "США залишаються відданими НАТО - це добре для Європи і Північної Америки".

Міністр оборони США Джим Меттіс напередодні попередив союзників по НАТО про необхідність збільшити військові витрати і дотримуватися фінансових зобов'язань, щоб США не зменшували свою підтримку.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європа не повинна прогинатися перед вимогами США щодо підвищення військових витрат, мотивуючи це  тим, що питання розвитку та гуманітарної допомоги також можна вважати безпекою.

Новини партнерів
Loading...