Столтенберг: Рішення про збільшення витрат на оборону є спільним всіх країн-членів

Рішення про збільшення витрат на оборону було погоджено всіма країнами-членами НАТО, і це не вимога США до європейських країн.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед відкриттям Мюнхенської безпекової конференції, передає Європейська правда.

"Витрачати 2% ВВП на оборону - це не вимога США, це рішення всіх 28 членів Альянсу. Це те, що ми всі погодилися робити разом. Кілька країн вже досягли рівня у 2% витрат на оборону, вчора Румунія пообіцяла досягти такого рівня цього року. Це в інтересах Європи - збільшувати витрати на оборону. Це не вимога США для Європи", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також підкреслив, що він абсолютно впевнений, в тому, що "США залишаються відданими НАТО - це добре для Європи і Північної Америки".

Міністр оборони США Джим Меттіс напередодні попередив союзників по НАТО про необхідність збільшити військові витрати і дотримуватися фінансових зобов'язань, щоб США не зменшували свою підтримку.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європа не повинна прогинатися перед вимогами США щодо підвищення військових витрат, мотивуючи це тим, що питання розвитку та гуманітарної допомоги також можна вважати безпекою.