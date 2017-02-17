Трамп повністю підтримує НАТО, - Меттіс

Президент США Дональд Трамп повністю підтримує НАТО. Про це заявив американський міністр оборони Джеймс Меттіс на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

"Президент Трамп вступив на посаду і висловив свою повну підтримку НАТО", - сказав Меттіс.

Новий очільник Білого дому, за його словами, також переконаний, що Альянс має адаптуватися до сучасної світової ситуації і загроз, з якими стикається світ.

"Це справедливий запит, хотіти, щоб всі ті, хто отримує користь від Альянсу в світі, несли відповідну частину необхідних витрат на захист нашої свободи", - сказав американський міністр оборони.

Нагадаємо, що рішення про збільшення витрат на оборону було погоджено всіма країнами-членами НАТО.