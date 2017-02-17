Трамп заперечив зв'язки його команди із представниками РФ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заперечив, що він або хтось інший із його команди під час президентської кампанії контактував із представниками Росії.

Під час першої прес-конференції на посаді президента, яку Трамп дав у четвер, 16 лютого, він розкритикував журналістів за тиражування подібних повідомлень та заявив, що вони таким чином роблять "величезну ведмежу послугу американському народові".

Зокрема американський президент назвав "фейковою новиною" статтю від 14 лютого у впливовому виданні The New York Times про те, що члени виборчого штабу Дональда Трампа та інші наближені до республіканця особи мали регулярні контакти з високопоставленими співробітниками російських спецслужб упродовж року, який передував виборам.

Утім, одночасно він розкритикував представників американських спецслужб за "витоки" інформації у ЗМІ, які охарактеризував як злочинні. Трамп пообіцяв, що відповідальні за такі дії "заплатять велику ціну". Він висловив переконання, що ці витоки здійснюють люди, незадоволені поразкою Гілларі Клінтон на президентських виборах.

Президент США також став на захист свого колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який 14 лютого подав у відставку на тлі скандалу через його телефонну розмову з послом РФ у США Сергієм Кисляком, у якій обговорювалось питання можливого зняття Вашингтоном антиросійських санкцій. За словами Трампа, він не бачить нічого поганого у цих розмовах. А відставка Флінна була зумовлена тим, що той увів в оману віце-президента США Майка Пенса, запевнивши його перед цим, що питання санкцій не обговорювалось, додав американський президент.

Трамп наголосив, що він "дуже хотів би бути в змозі порозумітись з Росією". "Для мене було б набагато легше дотримуватись жорсткого підходу щодо Росії, але тоді ми не зможемо досягнути згоди", - зазначив президент США.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав надати Україні летальну зброю.