У Багдаді внаслідок теракту загинули щонайменше 59 людей

Кількість загиблих від вибуху бомби в автомобілі в південній частині Багдада, який стався у четвер, збільшилася до 59, ще 66 людей отримали поранення, передає Associated Press.

У свою чергу, угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух в районі Ель-Байа.

Бойовики підірвали бомбу в припаркованому автомобілі в районі населеному переважно шиїтами.

У четвер в Багдаді сталися ще 4 теракти, в яких загинули 8 людей і поранені близько 30.

Нагадаємо, кількість загиблих під час теракту на території комплексу мавзолею Лала Шахбаза Каландара в пакистанському місті Сехван-Шаріф зросла до 74, більше 300 поранені.