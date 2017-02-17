У Херсоні суд призупинив рішення виконкому міськради про підвищення тарифу на проїзд

Херсонський міський суд задовільнив позов народного депутата України Юрія Одарченка (ВО «Батьківщина») до виконавчого комітету Херсонської міської ради про визнання незаконним рішення виконкому №42 від 10 лютого 2017 року. Йдеться про рішення, за яким тариф на проїзд у маршрутних таксі зростає з 3 до 5 гривень починаючи з 15 лютого.

Фото відповідної ухвали суду опублікував депутат Херсонської міської ради від «Батьківщини» Дмитро Ільченко. Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду протягом 5 днів.

Наразі херсонці дискутують у Facebook, як поводити себе у громадському транспорті: платити за проїзд по старим тарифам у 3 гривні чи за новими по 5, адже спроби оплачувати за старим тарифом можуть призвести до конфліктів і непорозумінь з водіями. У міській раді ухвалу суду поки не коментують.

Нагадаємо, 31 січня, під час засідання виконавчого комітету Херсонської міської ради, члени виконкому не змогли ухвалити рішення про підвищення тарифів на проїзд у міських пасажирських автобусах із 3 до 5 гривень під тиском активістів. Для позитивного рішення не вистачило кількох голосів.

У відповідь перевізники саботували свою роботу, і 1 лютого масово не випустили автобуси на маршрути. На вулиці Херсона вийшов лише 181 автобус із 574. Після перемовин мера з перевізниками ті заявили, що «знайшли порозуміння».

10 лютого міськвиконком прийняв рішення про підняття тарифу на проїзд «у робочому порядку», тобто без публічного засідання, шляхом збору особистих підписів членів виконкому. Таке рішення викликало значне обурення активістів, які протягом останнього місяця просять надати економічно обґрунтовану вартість проїзду замість погодження на умови перевізників, які, на думку багатьох активістів і городян, надають неякісні послуги. Йдеться про недотримання графіку маршрутів, особливо у вечірній час та неналежний технічний стан автобусів.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон