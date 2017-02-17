У Херсоні виділять 140 тисяч гривень на заміну радянських адресних табличок

На чергове засідання сесії Херсонської міської ради виноситься проект рішення «Про внесення доповнень до Плану виготовлення та розміщення елементів оздоблення міста Програми естетичного оздоблення міста Херсона на 2017 рік». Документ опублікований на сайті міської ради.

Згідно з проектом, депутати розглянуть можливість додаткового фінансування програми на 139 800 гривень. За словами начальника управління естетики та зовнішньої реклами міської ради Тетяни Піценко, ці кошти планують витратити на виготовлення і встановлення адресних табличок на головних вулицях міста, зокрема на тих, яким повернуті історичні назви, згідно Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

«Вид табличок уже затверджений. Вони будуть такими, як на вулиці Соборній (колишня вул. Леніна, перейменовані ще у 2012 році – Авт.). Наразі вирішуємо конкретні адреси, де будуть встановлені таблиці з новими назвами. Фізичні і юридичні особи не завжди готові витрачатися на це, тому ми хочемо їм допомогти і таким чином прибрати старі радянські назви», – прокоментувала Тетяна Піценко.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон