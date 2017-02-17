У Кропивницькому підвищили ціну на проїзд у громадському транспорті

Таке рішення прийняв виконком у четвер, 16 лютого. Відтепер вартість проїзду в автобусах звичайного режиму руху становитиме 4 гривні, у маршрутних таксі – 4 гривні 50 копійок. Тарифи затвердили в обмін на домовленість із перевізниками про те, що до кінця 2017 року всі маршрутні транспортні засоби повинні будуть обладнані GPS-трекерами з підключенням до центральної міської диспетчерської системи.

Також під час засідання міський голова Кропивницького Андрій Райкович анонсував придбання для обласного центру двадцяти стомісних автобусів, які з’єднають віддалені мікрорайони міста. Проект цього рішення розглянуть на сесії міської ради 21 лютого.

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький