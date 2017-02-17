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У квітні можна буде побачити перші результати підвищення мінімалки, - Насіров

17 лютого, 2017 - 12:17
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Ґрунтовні результати підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати можна буде побачити вже після І кварталу, тобто в квітні.

Про це сказав керівник ДФС Роман Насіров на прес-сніданку в п'ятницю у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Реальний результат (від підвищення мінімальної заробітної плати) ми можемо побачити за результатами першого кварталу", - сказав Насіров.

Як відомо, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 3200 грн.

Чим відгукнеться "мінімалка" в 3200 читайте у статті "Дня" за посиланням.

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