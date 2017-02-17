У Львові вшанують пам'ять Патріарха Йосипа Сліпого

Вечір «Крізь терни до зірок» з нагоди 125-річчя від дня народження Предстоятеля Української греко-католицької церкви відбудеться сьогодні у Львівській філармонії на камерній сцені.

Згадуватимуть Владику Йосипа Сліпого (17.02.1892 – 07.09.1984) здебільшого музикою. У програмі – твори у виконанні, зокрема, Оксани Мацегори (сопрано), Уляни Вертегел-Токарівської (сопрано), квартету бандуристок «Львів’янки» (концертмейстер Олена Владиславська). Ведуча концерту пам'яті – Маріанна Маренкова.

«Владика Йосип Сліпий (в миру – Йосиф Коберницький-Дичковський) – людина, яка втілює дух нації, – розповідають «Дню» організатори вечора «Крізь терни до зірок». – Патріот та щирий християнин, він не зламався під тиском радянської системи, все життя пробирався крізь терни. Тому мусимо нагадати про найважливіші віхи у долі Верховного архієпископа Львівського».

Варто, вочевидь, нагадати, що велику роль у становленні Йосипа Сліпого як особистості відіграв Митрополит Андрей Шептицький. Саме за сприяння Владики Андрея тоді ще Йосиф Коберницький-Дичковський навчався в Австрії. Після повернення з ув'язнення в Росії Митрополит Шептицький 30 вересня 1917 в Унівській лаврі висвятив Йосифа Сліпого на священика.

Під час першої радянської окупації Західної України (1939-го) Митрополит Андрей Шептицький, за згодою Папи Пія XII, таємно висвятив митрата Сліпого на єпископа з правом наступництва з титулом архієпископа Серрейського.

Йосип Сліпий відкидав неодноразові пропозиції перейти у православ’я. Був засуджений радянською владою – понад 18 років перебував у таборах Сибіру та Мордовії. Навіть після важких випробувань продовжував відстоювати право на життя Української греко-католицької церкви. Невсипна робота з діаспорою, активне релігійне життя у Римі, наукова праця… Perasperaasastra («Крізь терни до зірок» – це гасло Патріарх втілював усе своє життя.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів