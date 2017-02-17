У Південній Кореї суд заарештував керівника Samsung

Сьогодні суд у столиці Південної Кореї заарештував віце-президента та фактичного керівника корпорації Samsung Лі Чже Йона через корупційний скандал, пов'язаний із президентом країни Пак Кин Хє, який призвів до її відсторонення від посади.

48-річного Лі Чже Йона взяли під варту в пенітенціарному центрі Сеула, у якому він очікував на вирок суду. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на представника в'язниці, керівник Samsung утримується в одиночній камері.

Тепер прокуратура має десять днів, щоб висунути обвинувачення Лі Чже Йону, хоча вона має право вимагати продовжити термін тримання його під вартою. Після висунення обвинувачень суд має розглянути питання про арешт Лі Чже Йона на три місяці.

Тим часом у корпорації Samsung зазначили, що поки не визначилися стосовно того, чи буде оскаржений арешт Лі Чже Йона та чи буде його захист намагатися змінити обмежувальний захід на грошову заставу.

У свою чергу, прокуратура проводить розслідування стосовно керівництва Samsung, якому закидають надання хабарів Цой Сун Сіль, яка вважалася однією з наближених до президентки Пак Кин Хє осіб, а також є головною фігуранткою корупційного скандалу. За даними прокуратури, Samsung здійснював фінансування фондів, які належали подрузі глави держави, в обсязі 43 мільярдів вон (близько 37 мільйонів доларів США) нібито в обмін на політичну підтримку суперечливого злиття двох дочірніх підприємств компанії. Пак Кин Хє, Цой Сун Сіль та Лі Чже Йон усі звинувачення на їхню адресу відкидають.

Нагадаємо, 8 грудня у парламенті Південної Кореї проголосували за запуск процедури імпічменту президента країни Пак Кин Хє через корупційний скандал.