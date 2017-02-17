У Рівному створять базу даних про місцеві історичні об'єкти

У Рівному створять базу даних про місцеві історичні цікавинки. А долучитися до збору інформації зможуть всі охочі. Це стане можливим завдяки проекту «Від мамонтів - до Рівного. Історичними стежками міста». Він розрахований як на туристів, так і на місцевих мешканців, які зможуть по-новому відкрити для себе звичні вулиці та старовинні будинки, переконують автори задуму.

Цей проект – один із тих, які підтримали у рамках ініціативи «Громадський бюджет Рівного» (представники громади могли пропонувати і обирати, на що спрямовувати гроші з міської казни). На його реалізацію виділять майже 820 тисяч гривень.

«На таку назву проекту надихнув той факт, що неподалік Рівного, у селі Бармаки, свого часу знайшли стоянку мисливців на мамонтів. Взагалі ж це гарний привід показати, звідки все починалося і як місто виглядає сьогодні, - пояснює автор проекту «Від мамонтів - до Рівного. Історичними стежками міста» Михайло Балик. – У Рівному чимало цікавих історичних місць, які варто відзначити і відвідати. У рамках проекту маємо намір створити їх базу. Мова йде, зокрема, про старовинні вулиці, будинки, пам’ятки археології, природи. До формування такого переліку зможуть долучатися всі охочі, заповнюючи спеціальні електронні форми. Тим часом нас також цікавлять спогади про Рівне, легенди і навіть казки. Таку інформацію можна буде надсилати до 14 квітня. Далі плануємо обрати 150 важливих місць. До частини об’єктів будуть встановлені дороговкази».

У рамках проекту планується також створити мобільний додаток, що будуватиме маршрут за заданими параметрами, а ще розробити сайт, де й буде розміщена база даних історичних цікавинок.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне