У Сумах у рамках проекту міжкультурної взаємодії відкрили виставку Ерік Айрапетяна

Автор 15 робіт у стилі абстракціонізму – вірменин Ерік Айрапетян, який понад 30 років живе в Україні. Експозиція представлена в рамках проекту «Міжкультурна взаємодія мистецтва України, Вірменії та Франції».

Ерік Айрапетян говорить: « Ця виставка спонтанна і особлива. Я намагався передати характер людини ненатурально…».

В Україну Ерік Айрапетян переїхав після закінчення Єреванського художнього інституту. У Сумах, познайомившись з почесним громадянином міста Михайлом Лушпою, почав займатися монументальним мистецтвом. Зокрема, зробив настінні розписи на території дитячого парку «Казка» та Молодіжного центру «Романтика, його ковка прикрашає ресторан «Кристал». Згодом, почав відкривати персональні виставки не лише в обласному центрі, а й у Києві, Москві.

Цього разу Ерік Айрапетян здивував відвідувачів картинами «Спекотне літо», «Адам і Єва», «Музиканти», «Натурник Ендіо». Серед 15 робіт - репродукція Ван Гога «Соняшники» та Джорджоне «Венера, що спить».

Мистецтвознавець Олексій Семашко говорить: «Виставка дуже яскрава. Художник звертається до світового мистецтва. Хоч він сам і стверджує, що робить копії, однак, мені здається, що в кожній з них присутній індивідуальний почерк. Безумовно, як би він не хотів зробити копію, його роботи живі».

«Живопис такий «смачний». Наприклад робота «Спекотне літо», в яскраво-оранжевих кольорах, на мою думку, «найсмачніша». Зараз зима, холодно, тому ця картина допомагає боротися з негативним настроєм», - ділиться враженнями відвідувачка виставки Тетяна. Познайомитись з яскравими роботами художника можна до 25 лютого в конгрес-центрі СумДу.

Оксана ЦИБУЛЯ, Суми, фото надано автором