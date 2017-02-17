Уряд Фінляндії збільшить щорічні військові витрати через дії РФ

Уряд Фінляндії збільшить щорічні військові витрати, які зараз становлять 2,4 млрд євро, на 55 млн євро.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на EUobserver.

Крім того, Фінляндія, яка не є членом НАТО, після 2021 року планує збільшення витрат ще на 150 млн євро щорічно.

Уряд мотивував збільшення витрат напруженістю у відносинах з Росією. "Росія прагне до зміцнення свого статусу великої держави, і вона чітко окреслила свою мету - розширення сфер впливу через військову присутність", - заявили у фінському уряді.

Останні соцопитування свідчать, що попри без пекові загрози, більше половини жителів Фінляндії виступають проти членства своєї країни у НАТО.

Порівняно з 2014 роком кількість фінів, які вважають розвиток Росії загрозою, знизилася з 56% до 47%. У 2015 році Росію вважали загрозою 51% опитаних.

Нагадаємо, Естонія візьме участь у спільному з Фінляндією придбання не менше 12 самохідних артилерійських установок (САУ) K9 Thunder.