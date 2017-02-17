Великобританія повністю підтримує Україну, - Джонсон

Голова британського МЗС Борис Джонсон заявив, що Велика Британія повністю підтримує Україну.

Про це він повідомив під час безпекової конференції у Мюнхені, передає УНН.

“Об’єднане Королівство на сто відсотків підтримує вас (Україну - ред.) і зараховує ваші права та суверенітет. Це дуже важливо”, - наголосив Борис Джонсон.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко розповів в телефонній розмові з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном про останню ескалацію на Донбасі та порушення Росією Мінських домовленостей.