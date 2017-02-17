Від початку конфлікту на Донбасі загинули 2197 українських військових, - Муженко

Від початку конфлікту на Донбасі 2197 українських військовослужбовців загинули. Про це заявив начальник Генерального штабу, керівник Збройних сил України Віктор Муженко.

"Бойові втрати Збройних сил України за цей період становили 2197 осіб загиблими та близько 8 тисяч пораненими", – сказав він, передає Радіо Свобода.

В ОБСЄ повідомляли, що минулого тижня на Донбасі спостерігалося зменшення порушень режиму тиші.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.

Нагадаємо, прокуратура кваліфікувала як теракт обстріл житлових кварталів Авдіївки, внаслідок чого загинув місцевий житель, ще дві людини дістали осколкового поранення.