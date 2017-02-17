Внаслідок теракту у Пакистані загинули щонайменше 74 людини

Кількість загиблих під час теракту на території комплексу мавзолею Лала Шахбаза Каландара в пакистанському місті Сехван-Шаріф зросла до 74, більше 300 поранені.

Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій у натовпі під час проведення суфійських ритуалів за участю великої кількості віруючих.

Повідомляється, що відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Після інциденту Пакистан закрив кордон з Афганістаном на невизначений час.

Нагадаємо, 24 січня збройні сили Пакистану відзвітували про успішне проведення перших випробувань балістичної ракети класу "земля-земля".