ЄС закликає припинити торговельну блокаду Донбасу. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прес-аташе представництва ЄС в Україні Девід Стулік.

"Ми вважаємо, що блокада залізничного руху, вона не відповідає такому інклюзивного підходу по відношенню до тих людей, українцям, які знаходяться по іншу сторону і тому ми закликали цю блокаду припинити. Ми вважаємо, що такі конфліктні ситуації треба вирішувати шляхом переговорів, знаходження компромісів і що найважливіше – це треба робити в правовому полі", - сказав Стулік.

За його словами, ЄС буде закликати сторони конфлікту знайти компромісне рішення.

"Це має бути українське рішення, яке треба знайти вам тут, між різними сторонами цього конфлікту. Як я сказав, ми будемо закликати до того, щоб таке рішення було знайдено", - зазначив він.

Вчора учасники торгової блокади на Донбасі почали перекривати автошляхи. Зазначалося, що сьогодні був відкритий перший блокпост поблизу селища Золоте Луганської області. Найближчим часом планується створення блокпостів на інших автомобільних трасах.

Нагадаємо, сьогодні в Україні, через блокаду Донбасу, набуває чинності розпорядження Камбіну про надзвичайні заходи в електроенергетиці, який буде діяти місяць.