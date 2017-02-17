Європа не повинна прогинатися перед вимогами США щодо підвищення військових витрат, - Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європа не повинна прогинатися перед вимогами США щодо підвищення військових витрат, мотивуючи це тим, що питання розвитку та гуманітарної допомоги також можна вважати безпекою.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Міністр оборони США Джим Меттіс напередодні попередив союзників по НАТО про необхідність збільшити військові витрати і дотримуватися фінансових зобов'язань, щоб США не зменшували свою підтримку.

"Це було американською позицією багато-багато років. Я дуже сильно проти того, щоб дозволяти тиснути на нас", - сказав Юнкер, виступаючи в кулуарах міжнародної конференції з безпеки в Мюнхені.

Він зазначив, що Німеччина, наприклад, більше не буде мати профіциту бюджету в разі збільшення витрат на оборону до 2% ВВП у порівнянні з нинішніми 1,22 відсотка.

"Мені не подобається, що наші американські друзі звужують поняття безпеки до військової сфери", - сказав він, додавши, що було б доцільно подивитися на "сучасну політику стабільності", яка складається з декількох складових.

"Якщо ви подивитеся на те, що Європа робить в обороні, плюс допомога в цілях розвитку, плюс гуманітарна допомога, у порівнянні з США виглядає дещо інакше. Сучасна політика не може зводитися тільки до підвищення витрат на оборону", - сказав він.

"Європейцям необхідно об'єднати свої витрати на оборону і витрачати гроші більш ефективно", - додав він.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив резолюцію про посилення централізації Європейського Союзу і створення посади міністра фінансів ЄС і спільної європейської армії.