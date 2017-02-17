Європарламент схвалив створення спільної армії ЄС

Європейський парламент схвалив резолюцію про посилення централізації Європейського Союзу і створення посади міністра фінансів ЄС і спільної європейської армії.

За резолюцію проголосували 283 євродепутати при 269 голосах проти і 83 тих, що утрималися.

Схвалення Європарламенту може означати початок реформи основоположного договору ЄС.

Резолюцію запропонував екс-прем'єр-міністром Бельгії і відповідальний за переговори про Brexit Гі Верхофстадт, який підтримує федералізацію ЄС на противагу, як він каже, націоналістам-протекціоністам.

Бельгійський політик вважає, що всередині Євросоюзу необхідно віддавати пріоритет рішенню більшості країн, не чекаючи схвалення всіх членів ЄС з того чи іншого питання.

Як відзначається, по суті Верхофстадт пропонує обмеження або навіть повну ліквідацію права країн-членів ЄС відмовлятися від виконання колективних рішень.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, однак, заявив, що зміна основоположних договорів ЄС зараз не є пріоритетом.

Цього року Євросоюз чекають вибори у Франції, Німеччині та Нідерландах - в кожній з цих країн опитування показують, що популісти-євроскептики можуть розраховувати на значну підтримку населення. Так, лідер французького "Національного фронту" Марін Ле Пен переконана, що рішення британців покинути ЄС спровокує ефект доміно по всій Європі.

Гі Верхофстадт очолює ліберальний блок в Європарламенті і вважається лідером європейських федералістів, які виступають за розширення і зміцнення союзу.

Нагадаємо, Європарламент 15 лютого проголосував за ратифікацію Всеосяжної економічної і торговельної угоди (CETA) між ЄС і Канадою.