За день бойовики 32 рази обстріляли позиції сил АТО, загинув один український військовий

Бойовики з початку доби станом на 18:00 32 рази стріляли по позиціях сил Антитерористичної операції.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще троє дістали поранення.

"На донецькому напрямку – з 120-мм мінометів, танка, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти багато разів обстрілювали Авдіївку. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку-2, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вів вогонь снайпер. На маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Талаківку та Широкине. По Гнутовому вів вогонь снайпер", - повідомили в штабі.

Крім того, на луганському напрямку зі 120-мм мінометів і протикотанковых ракетних комплексів ворог обстріляв Кримське, а з гранатометів - Новоолександрівку та Катеринівку.