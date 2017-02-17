Захід не повинен відмовлятися від санкцій проти РФ, - Порошенко

Захід не повинен відмовлятися від санкцій проти Росії.

Про це президент України Петро Порошенко заявив у ході виступу на 53-й Мюнхенській конференції, яку транслював "112 Україна".

"Для нас дуже важливо, щоб всі члени Трансатлантичного альянсу були солідарні і єдині. По-друге, Трансатлантичний альянс повинен продовжувати тиснути на Росію санкціями. Санкції потрібні саме для того, щоб змусити Росію дотримуватися мінського процесу. Відмова від санкцій лише надасть завзяття російські апетити", - сказав він.

Нагадаємо, що Порошенко розповів в телефонній розмові з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном про останню ескалацію на Донбасі та порушення Росією Мінських домовленостей.