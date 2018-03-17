Британія готова до подальших кроків у протистоянні з РФ, - Мей

Лондон найближчими днями розгляне подальші кроки, до яких може вдатися разом зі своїми союзниками у протистоянні з Росією з огляду на висилання Москвою 23 британських дипломатів. Про це в суботу, 17 березня, заявила прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей на форумі Консервативної партії.

"Ми ніколи не терпітимемо загрозу життю британських громадян та інших людей на британській землі від російського уряду. Ми можемо бути впевнені в сильній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників у всьому світі", - цитує її агенція Reuters.

Мей також зазначила, що рішення Москви вислати дипломатів не змінює того факту, що Росія "спробувала вбити двох людей на британській землі". Водночас вона додала, що Великобританія не має "суперечностей з російським народом".

Раніше цього дня повідомлялося, що Москва вирішила вислати 23 британських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Великобританії. Вони мають залишити РФ упродовж тижня. Також Росія вирішила закрити відділення Британської ради у Росії.

У Британській раді розчаровані таким рішенням. "На нашу думку, коли політичні або дипломатичні відносини ускладнюються, культурні зв'язки та освітні можливості є життєво важливими для підтримки постійного діалогу між людьми та установами", - йдеться в заяві Британської ради, цитує агентство AFP.

У свою чергу міністерство закордонних справ Великобританії назвало висилання дипломатів та закриття офісу Британської ради очікуваним рішенням. У МЗС також підтвердили, що Рада національної безпеки країни збереться на початку наступного тижня для того, щоб розглянути подальші кроки Лондона. "Нашим пріоритетом на сьогодні є піклування про наш персонал у Росії і допомога тим, хто повернеться до Великобританії", - йдеться у заяві британського МЗС.

Нагадаємо, Тереза Мей раніше заявила, що Росія або безпосередньо відповідальна за отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, або вона дозволила, щоб нервово-паралітична речовина потрапила до чужих рук. Між Лондоном і Москвою напруження ускладнилося взаємними звинуваченнями політиків, які доходили до грубощів. Західні держави підтримали Сполучене Королівство.

Колишнього подвійного агента Скрипаля та його доньку Юлію 5 березня відвезли до лікарні британського міста Солсбері. Поліція заявила, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною, а також що напад був умисним.