У перемоги багато батьків, поразка, як правило, сирота.
Джон Фіцджералд Кеннеді, 35-ий президент США, лауреат Пулітцерівської премії

Доба в АТО: Зафіксовано 1 обстріл, постраждалих немає

17 березня, 2018 - 08:54
Фото: AFP

За минулу добу російсько-окупаційні війська продовжували порушувати перемир’я у районі АТО. Зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських захисників. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке.

На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

Джерело: День

Більше новин

РФ завдала авіаударів по Східній Гуті: 42 жертви
Сирійські правозахисники закликають світ бойкотувати ЧС-2018 у РФ
Канада надасть близько $10 млн гуманітарної допомоги понад мільйону палестинців
Австрія вивчає питання участі в можливій миротворчій місії ООН на Донбас
В Афганістані в результаті нападу на КПП загинули щонайменше 10 військових
СБУ затримала власника однієї з найбільших продуктових мереж на окупованих територіях Донбасу

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 