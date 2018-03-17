Доба в АТО: Зафіксовано 1 обстріл, постраждалих немає

За минулу добу російсько-окупаційні війська продовжували порушувати перемир’я у районі АТО. Зафіксовано один обстріл опорних пунктів українських захисників. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО на сторінці у Facebook.

На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке.

На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.