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Філатов підтвердив інформацію про будівництво нового аеропорту в Дніпрі

17 березня, 2018 - 22:21
Фото з архіву "Дня"

Протягом найближчих півтора року в Дніпрі побудують новий аеропорт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Існує серйозна, але поки що не конкретизована домовленість, про будівництво в Дніпрі нового аеропорту за прикладом Харкова. Умови: приватно-державне партнерство. Інвестор реконструює старий термінал і будує новий пропускною спроможністю до 800 пасажирів на годину. Держава обіцяє надати фінансування на будівництво нової ЗПС і всієї льотної інфраструктури. Передбачувані терміни - півтора року", - йдеться у повідомленні.

Також він додав, що зараз тривають інтенсивні переговори та оформлення документів.

Джерело: День

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