Канада виділила $4,65 млн на підготовку військових ЗСУ

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляє, що її країна виділяє 4,65 млн канадських доларів на підтримку програм з підготовки військових Збройних сил України.

Про це на офіційному сайті канадського уряду повідомила прес-служба МЗС Канади.

«Сьогодні, щоб допомогти зміцнити стійкість України, я оголошую про виділення 4,65 млн доларів на підтримку з підготовки Збройних сил України», - наголосила Фріланд.

За її словами, це фінансування допоможе із забезпеченням обладнання для надання першої допомоги та здійснення підготовки для військового і поліцейського персоналу.

«Канада є беззастережною у своїй підтримці народу України. Ми продовжимо зберігати тиск, в тому числі завдяки економічним санкціям, до того часу, поки Росія не виконає свої зобов'язання відповідно до міжнародного права та не поважатиме суверенітет України», - підкреслила Фріланд.

На своїй сторінці у Twitter Христя Фріланд також відзначила, що кримські татари суттєво постраждали під час незаконної анексії Криму.

"Канада продовжує денонсувати заборону Меджлісу, керівного органу татар, і закликає до захисту прав усіх меншин у Криму", - йдеться у повідомленні.

Crimean Tatars have suffered greatly during Russia's illegal occupation of Crimea. Canada continues to denounce the banning of the Mejlis, the governing body of Tatars, and calls for the protection of rights of all minorities in #Crimea.

— Chrystia Freeland (@cafreeland) March 17, 2018