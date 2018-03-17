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Канада виділила $4,65 млн на підготовку військових ЗСУ

17 березня, 2018 - 11:11
Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляє, що її країна виділяє 4,65 млн канадських доларів на підтримку програм з підготовки військових Збройних сил України.

Про це  на офіційному сайті канадського уряду повідомила прес-служба МЗС Канади.

«Сьогодні, щоб допомогти зміцнити стійкість України, я оголошую про виділення 4,65 млн доларів на підтримку з підготовки Збройних сил України», - наголосила Фріланд.

За її словами, це фінансування допоможе із забезпеченням обладнання для надання першої допомоги та здійснення підготовки для військового і поліцейського персоналу.

«Канада є беззастережною у своїй підтримці народу України. Ми продовжимо зберігати тиск, в тому числі завдяки економічним санкціям, до того часу, поки Росія не виконає свої зобов'язання відповідно до міжнародного права та не поважатиме суверенітет України», - підкреслила Фріланд.

На своїй сторінці у Twitter Христя Фріланд також відзначила, що кримські татари суттєво постраждали під час незаконної анексії Криму.
"Канада продовжує денонсувати заборону Меджлісу, керівного органу татар, і закликає до захисту прав усіх меншин у Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Фріланд наголосила на тому, що Канада не визнаватиме законності проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму.

 

Джерело: День

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