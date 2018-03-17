Країни ЄС пропонують нові санкції проти Ірану

Велика Британія, Франція і Німеччина запропонували Європейському Союзу ввести нові санкції проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на конфіденційний документ.

«Велика Британія, Франція і Німеччина запропонували нові санкції ЄС проти Ірану у зв'язку з його балістичними ракетами та роллю у війні в Сирії», - йдеться у повідомленні.

Документ був направлений в Брюссель 16 березня для визначення рівня підтримки нових санкцій, оскільки, згідно з правилами Євросоюзу, всі 28 членів мають погодитися на запропоновані заходи.

Пропозиція є частиною стратегії ЄС щодо збереження ядерної угоди з Іраном від 2015 року. У документі йдеться, що Велика Британія, Франція і Німеччина спільно беруть участь в «інтенсивних переговорах з адміністрацією Трампа», щоб добитися підтвердження підтримки США ядерної угоди.