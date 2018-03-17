Містобудівний кадастр буде створений для посилення інвестиційної привабливості України, - Зубко

Створення містобудівного кадастру на державному та регіональному рівнях сприятиме посиленню інвестиційної привабливості України. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у Житомирі під час стратегічної сесії щодо створення містобудівного кадастру в Україні.

«Запровадження містобудівного кадастру – це ще один крок додаткового обліку, створення конкурентного інвестиційного середовища і залучення додаткових коштів до бюджету. Для нас важливі ефективні інструменти, які можуть бути використані для залученні інвестицій і головне, аби інвестор міг побачити карту України як карту можливостей. Над цим працюють органи місцевого самоврядування, органи державної влади і наші партнери», - підкреслив Зубко.

За його словами, важливо, щоб інформація з містобудівного кадастру була публічною. Нині тільки 7% таких даних знаходяться у публічному просторі. Однак навіть ця інформація не оформлена належним чином, що негативно впливає на інвестиційний клімат.

«Інвестиційна привабливість повинна базуватися на поєднанні інтересів на державному та місцевому рівнях. Держава має враховувати ті інтереси, які стосуються стратегії регіонального розвитку», - додав Зубко.