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На Філіппінах літак врізався в житловий будинок, щонайменше 10 жертв

17 березня, 2018 - 16:28
Фото Reuters

Щонайменше 10 людей загинуло внаслідок падіння літака на Філіппінах. Про це повідомляє CNN Philippines.

Управління цивільної авіації Філіппін (CAAP) повідомило, що шестимісний літак Piper PA-23 Apache розбився під час зльоту з аеропорту Пларідел.

У місцевій поліції зазначили, що на місці аварії витягли тіла 10 загиблих. Наголошується, що серед загиблих 5 осіб, які перебували в літаку, решта – члени сім'ї (троє дітей, їхня мати і бабуся), у чий будинок врізався літак.

Про причини аварії поки невідомо.

Джерело: 112 Україна

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