На Філіппінах літак врізався в житловий будинок, щонайменше 10 жертв

Щонайменше 10 людей загинуло внаслідок падіння літака на Філіппінах. Про це повідомляє CNN Philippines.

Управління цивільної авіації Філіппін (CAAP) повідомило, що шестимісний літак Piper PA-23 Apache розбився під час зльоту з аеропорту Пларідел.

У місцевій поліції зазначили, що на місці аварії витягли тіла 10 загиблих. Наголошується, що серед загиблих 5 осіб, які перебували в літаку, решта – члени сім'ї (троє дітей, їхня мати і бабуся), у чий будинок врізався літак.

Про причини аварії поки невідомо.