Польща і Британія домовились про протидію дезінформації РФ

Міністри закордонних справ Польщі та Великої Британії Яцек Чапутовіч і Борис Джонсон в п’ятницю, 16 березня, в Лондоні підписали меморандум про співпрацю в боротьбі з російською дезінформацією в країнах Східної Європи, зокрема в Україні та Білорусі.

Про це повідомляє Польське радіо.

Повідомляється, що підписаний документ повинен зміцнити попереднє співробітництво в цій сфері, зокрема завдяки розвитку постанов грудневого польсько-британського саміту у Варшаві, під час якого було підписано договір про оборонну політику, а також було вирішено надати фінансову підтримку мови телеканалу «Белсат» в Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що реформа системи командування, розширення присутності військ НАТО на території Польщі і подальша модернізація польської армії пов’язані з «непередбачуваністю російської політики».