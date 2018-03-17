СБУ видворила з України російську журналістку

Співробітники Служби безпеки України видворили з України російську журналістку, співробітницю телеканалу "Росія 24" Наталію Гончарову. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України заблокували деструктивну діяльність працівника телевізійного каналу "Россия 24" Наталії Гончарової, яка здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора ", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, на початку березня журналістка підготувала 4 провокаційні відеоматеріали, розповсюдила інформацію на території України в спотвореному варіанті, дезінформувавши світове співтовариство і завдавши шкоди міжнародному іміджу України.

За інформацією спецслужби, вона планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території нашої держави.

"З метою попередження протиправних дій іноземки, що суперечать інтересам національної безпеки України, Гончарову було примусово повернуто на територію РФ із забороною в’їзду до України терміном на три роки", - додали в СБУ.